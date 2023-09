Rinnovo Maignan Milan: le tempistiche e cifre per l’accordo

Chiuso il calciomercato estivo da poco, il Milan non si ferma e pensa al futuro. In tal senso vuole blindare Maingan. Pronto il rinnovo

Obiettivo blindare Maignan. Il calciomercato estivo è ormai alle spalle ma il Milan non si ferma e punta a terminare le cose in sospeso. Tra queste c’è il rinnovo del portierone francese.

Come riportato da Calciomercato.com l’intenzione del Milan è quella di far passare il periodo della sosta e del derby e tra un mese, un mese e mezzo iniziare la trattativa in maniera concreta con gli agenti del giocatore per un contratto fino al 2028 con un aumento dell’ingaggio da 2,8 a 4 milioni di euro.