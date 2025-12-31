Rinnovo Maignan, il Milan in pressing! Questi i nomi dei possibili sostituti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo in questo inizio di 2026, con una strategia chiara tracciata dalla nuova dirigenza. La priorità assoluta per il Diavolo è blindare i propri gioielli, a partire dalla porta. Come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i rossoneri hanno messo sul tavolo una proposta fondamentale per il rinnovo di Mike Maignan, l’estremo difensore francese considerato tra i migliori al mondo per riflessi e abilità nell’impostazione dal basso.

Il rinnovo di Maignan: pilastro per Massimiliano Allegri

Mike Maignan non è solo un portiere, ma un vero leader carismatico dello spogliatoio e un perno insostituibile nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per riportare solidità e pragmatismo ai massimi livelli. Il tecnico toscano considera il numero 16 fondamentale per la sua idea di gioco.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua fermezza nelle trattative e la sua visione internazionale, è in forte pressing sull’entourage del portiere. L’offerta è di quelle importanti: un contratto fino al 2030con un ingaggio da 5,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Dopo mesi di stallo, le parti sembrano finalmente vicine a un accordo. Tuttavia, se dovesse arrivare una fumata nera, il club meneghino ha già pronto il piano B: Hugo Souza, portiere brasiliano del Corinthians messosi in luce per la sua imponente struttura fisica e l’agilità tra i pali.

Strategia parametri zero: Marusic e la suggestione Vlahovic

Oltre ai rinnovi, il nuovo DS Igli Tare sta monitorando con attenzione la lista degli svincolati per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei nomi caldi è quello di Adam Marusic, esterno montenegrino di grande affidabilità ed esperienza tattica. In scadenza con la Lazio a giugno, Marusic rappresenterebbe il vice Saelemaekersperfetto per dare respiro ad Alexis Saelemaekers, il centrocampista belga instancabile corridore e jolly tattico dei rossoneri.

Il Milan resta vigile anche su profili di caratura mondiale come Dusan Vlahovic, il potente centravanti serbo capace di fare reparto da solo e finalizzare ogni occasione. Sebbene sul calciatore ci sia il forte interesse del Barcellona, la dirigenza del Diavolo resta alla finestra, pronta a cogliere ogni opportunità per regalare ad Allegri un organico sempre più competitivo.

L’obiettivo dei rossoneri è chiaro: evitare partenze a zero dei propri campioni e, contemporaneamente, rinforzarsi attingendo al mercato degli svincolati con colpi mirati e di qualità.