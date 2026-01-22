Rinnovo Maignan, il Milan accelera: c’è grande ottimismo! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro della porta del Milan sembra finalmente destinato a tingersi ancora di rossonero. Dopo mesi caratterizzati da un silenzio preoccupante e da un addio che, al termine della stagione, appariva quasi inevitabile, lo scenario è radicalmente cambiato. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, intorno alla trattativa per il rinnovo di Mike Maignan — l’estremo difensore francese celebre per i suoi riflessi prodigiosi e la grande leadership carismatica — si respira ora un clima di estremo ottimismo.

La strategia di Igli Tare per blindare il portiere

Il contratto dell’eroe dello Scudetto scadrà il prossimo 30 giugno, rendendo la questione una priorità assoluta per la dirigenza di Via Aldo Rossi. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente di grande esperienza internazionale e abile negoziatore, ha preso in mano le redini del discorso. Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Lecce, Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN, confermando la volontà del Diavolo di trattenere il proprio pilastro:

“Quanto manca? Manca solo di sedersi al tavolo e trovare la quadra definitiva. Mike è profondamente legato a questa maglia e alla società. C’è la ferma volontà di proseguire insieme e sono molto positivo: entro le prossime settimane contiamo di avere la risposta definitiva”.

Il fattore Allegri e i dettagli burocratici

Il via libera definitivo per la permanenza a Milano di Maignan sembra essere subordinato esclusivamente alla risoluzione degli ultimi dettagli legati alle commissioni degli agenti. Una volta limate queste pendenze economiche, il Milan potrà ufficializzare l’accordo. Questa notizia rappresenta una boccata d’ossigeno anche per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese che predilige partire da una difesa solida e che considera il portiere francese un elemento imprescindibile per il suo scacchiere tattico.

Allegri, maestro nella gestione dei campioni, ha già espresso la sua stima per il portiere, sottolineando come la sua capacità di impostare il gioco dal basso sia fondamentale per la manovra dei rossoneri. Con un Igli Tare così fiducioso e un tecnico del calibro di Allegri pronto a puntare tutto su di lui, il futuro di Mike Maignan appare sempre più radicato nel cuore del progetto tecnico del Diavolo.