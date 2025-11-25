Rinnovo Maignan, il Milan riapre la porta al dialogo: sul piatto un rinnovo importante per convincere il capitano. Questo aspetto può fare la differenza

Rinnovo Maignan, il Milan tenta il disgelo con un’offerta al rialzo per il francese: la fascia e le ambizioni di vittoria le chiavi per il rinnovo

Il Milan ha deciso di fare un passo concreto per riaprire la porta del dialogo con il suo portiere. La strategia è chiara: se Mike Maignan mostrerà la volontà di rimanere in rossonero, la dirigenza ha stabilito che sarà ancora valida la penultima proposta formulata, migliorando sensibilmente le condizioni economiche. Si tratta di un’offerta di rinnovo per altre 2-3 stagioni a 5 milioni di euro netti all’anno, una cifra superiore ai 4 milioni ipotizzati in precedenza. Questa mossa rappresenta una generosità inusuale per il club di via Aldo Rossi verso un giocatore che ha ormai compiuto 30 anni, segno evidente della stima tecnica e della volontà di trattenerlo a Milano.

Rinnovo Maignan, il Milan ci riprova: i dettagli

Nonostante lo sforzo economico messo in preventivo, riscaldare il legame con Maignan resta un’operazione molto difficile, ma il tentativo verrà fatto con assoluta convinzione. La scelta di confermargli la fascia da capitano è un chiaro segnale di disgelo inviato dalla società al giocatore per ricucire lo strappo. Il nodo cruciale riguarda le ambizioni sportive: Mike vuole vincere trofei importanti.

La domanda che si pongono a Casa Milan è se un ritorno stabile della squadra ai vertici della classifica possa bastare a convincerlo a firmare. La strada è decisamente in salita, difficile ma non del tutto impossibile se i risultati del campo supporteranno la trattativa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.