Rinnovo Maignan: fumata bianco in arrivo. L’ultimo aggiornamento fa impazzire i tifosi

Rinnovo Maignan, la fumata bianca sul prolungamento del portiere è ormai dietro l’angolo: prossime ore decisive per la firma

Le ultime notizie sul futuro di Mike Maignan portano una ventata di ottimismo in casa Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano nel suo ultimo aggiornamento, la trattativa per il prolungamento del portiere francese è ormai entrata nella fase conclusiva. Dopo mesi di stallo e rumors su un possibile addio verso la Premier League o altre big italiane, “Magic Mike” sembra aver scelto di legarsi a lungo termine ai colori rossoneri.

Rinnovo Maignan, i dettagli dell’accordo: cifre e durata

L’intesa economica tra il club e l’entourage del giocatore è stata raggiunta sulla base di cifre che lo porteranno tra i più pagati della rosa, al pari di Rafael Leao:

Ingaggio: La parte fissa è di 5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungeranno 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili (legati a presenze, obiettivi personali e traguardi di squadra come la qualificazione in Champions League).

La parte fissa è di a stagione, a cui si aggiungeranno facilmente raggiungibili (legati a presenze, obiettivi personali e traguardi di squadra come la qualificazione in Champions League). Nuova scadenza: Il nuovo contratto avrà una durata quinquennale, legando Maignan al Milan fino al 30 giugno 2031.

Il nuovo contratto avrà una durata quinquennale, legando Maignan al Milan fino al . Il nodo commissioni: L’unico tassello mancante riguarda le commissioni per gli agenti. Nonostante la richiesta iniziale sia stata definita “importante”, filtra grande positività per un accordo imminente che porti alle firme definitive nelle prossime settimane.

La scelta di Mike: Progetto e Leadership

Oltre all’adeguamento economico, a convincere Maignan sarebbe stata la centralità nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Il portiere, leader carismatico dello spogliatoio, ha espresso la volontà di continuare a vincere con il Milan, respingendo le lusinghe di club stranieri (come il Chelsea) e l’ombra di un’offerta a “doppia cifra” arrivata da un’altra big del campionato italiano.