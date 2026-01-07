Rinnovo Maignan, cresce l’ottimismo in casa Milan! Guidi avverte: «Dopo le sue riflessioni, pian piano, si sta convincendo. Ma bisogna usare la prudenza»

Rinnovo Maignan, cresce l’ottimismo in casa Milan! Guidi avverte sulle possibili evoluzioni della trattativa per il portiere francese

Il tema del rinnovo di Maignan continua a essere centrale nella strategia rossonera. Dopo mesi di riflessioni e valutazioni, il portiere classe 1995 sembra ora più vicino a una decisione favorevole al prolungamento del contratto.

In casa Milan filtra un cauto ma crescente ottimismo, frutto di dialoghi costanti e di una fiducia ritrovata rispetto a qualche tempo fa con un contratto fino al 2031 a 5.7 milioni. La società considera il numero uno francese un pilastro del progetto tecnico e lavora per blindarlo, pur mantenendo la necessaria prudenza fino alla firma definitiva.

A confermalo Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport che ha annunciato:

IL CLIMA SUL RINNOVO DI MAIGNAN – «Maignan, dopo le sue riflessioni, piano piano si sta convincendo a firmare. Non ha ancora firmato, quindi sempre bisogna usare la prudenza, però pare che c’è molto ottimismo all’interno del Milan, molto ottimismo rispetto a qualche mese fa».

Le parole di Guidi confermano dunque una sensazione chiara: il dialogo tra le parti procede nella direzione giusta, anche se manca ancora l’ultimo passo. Il Milan resta fiducioso, consapevole dell’importanza di trattenere uno dei migliori portieri del panorama europeo, ma allo stesso tempo attento a non forzare i tempi. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per trasformare l’ottimismo in un rinnovo ufficiale.

