Rinnovo Maignan Milan, non è (solo) una questione di soldi: cosa influirà nella scelta del portiere francese

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan, una mossa che il club vorrebbe attuare per scongiurare un eventuale addio in estate.

Secondo la Gazzetta dello Sport non sarà solo una questione di soldi: ambizioni e dimensioni del nuovo progetto rossonero saranno fondamentali nelle valutazioni del portiere sul suo futuro. Sullo sfondo resta sempre il Bayern Monaco, pronto a fare un tentativo in estate.