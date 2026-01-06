Rinnovo Maignan, Milan e giocatore mai così vicini! Pronto il prolungamento del contratto fino al 2031 e il rinnovo a queste cifre: tutti i dettagli sull’operazione

Rinnovo Maignan, Milan e giocatore mai così vicini! Pronto il prolungamento del contratto fino al 2031. I dettagli sull’operazione

Mike Maignan è ormai a un passo dal rinnovo con il Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, i contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del portiere francese sono sempre più positivi, con il Milan pronto a prolungare il contratto di Maignan fino al 2031.

L’ingaggio proposto dai rossoneri è pari a 5.7 milioni di euro, cifra che mette il portiere al pari con Rafael Leao. Questo rinnovo rappresenta una mossa fondamentale per il futuro del club, con il Milan che vuole consolidare la sua linea difensiva puntando su uno dei migliori portieri del campionato.

L’ANNUNCIO DI DI MARZIO – «Milan, mai così vicini al rinnovo di Maignan. L’ingaggio proposto dai rossoneri è 5.7 milioni di euro».

Il rinnovo di Maignan è diventato uno dei temi più caldi in casa Milan, con la società che ha dimostrato di voler blindare un elemento fondamentale per il progetto tecnico. La notizia arriva poco dopo le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che aveva anticipato il lavoro della società sui rinnovi, tra cui quello del portiere classe 1995. A breve, potrebbero arrivare ulteriori conferme ufficiali.