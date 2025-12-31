Rinnovo Maignan: il Milan accelera per blindare il “Magic Mike” rossonero. Questa la strategia del club

Rinnovo Maignan, nei prossimi giorni ci sarà un vertice decisivo tra il Milan e il portiere francese sul prolungamento del contratto

Mentre il mercato di gennaio 2026 ruota freneticamente attorno ai nomi di Füllkrug e alla caccia al difensore centrale, la dirigenza del Milan sta portando avanti quella che viene considerata la vera operazione strategica della stagione: il rinnovo di Mike Maignan. Prolungare il contratto del portiere francese non è solo una questione burocratica, ma un messaggio di forza e stabilità che il club vuole inviare a tutto l’ambiente.

Rinnovo Maignan, il nuovo vertice e il disgelo con la dirigenza

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il clima tra le parti è decisamente migliorato rispetto alle turbolenze dei mesi scorsi. Il titolo “Maignan, nuovo vertice col Milan” conferma l’imminenza di un incontro decisivo tra l’entourage del portiere e Igli Tare.

Rapporti ritrovati: Dopo un periodo di tensione legato alle richieste sull’adeguamento dell’ingaggio, i contatti sono ripresi in modo costruttivo. Le distanze sembrano essersi ridotte, segnale che la volontà del giocatore di restare a Milano è solida.

Pilastro di Allegri: Per Massimiliano Allegri, Maignan è intoccabile. Non è solo un portiere, ma un "regista aggiunto" fondamentale per la costruzione dal basso e un leader carismatico che guida la difesa con autorità.

La strategia per blindarlo

L’obiettivo della società è blindare Maignan fino al 2028 o 2029, portando il suo ingaggio a cifre da top player assoluto, coerentemente con il suo valore mondiale. In un inverno in cui il Milan sceglie la linea della sostenibilità per gli acquisti (niente spese folli in difesa), l’investimento sul rinnovo di Mike rappresenta l’eccezione necessaria per mantenere alto il livello competitivo della rosa. Nulla è ancora scontato, ma il nuovo vertice potrebbe sancire la fumata bianca definitiva.