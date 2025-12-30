 Rinnovo Maignan e pista Hugo Souza: il piano
Rinnovo Maignan e pista Hugo Souza: il piano di Tare e Allegri per la porta del Milan

12 minuti ago

Rinnovo Maignan e pista Hugo Souza: il piano di Tare e Allegri per la porta del Milan. Segui le ultimissime

Il futuro della porta del Milan attraversa un momento decisivo. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha un obiettivo prioritario: blindare Mike Maignan, l’estremo difensore francese considerato tra i migliori al mondo per riflessi e leadership carismatica, con un prolungamento contrattuale fino al 2030. Tuttavia, la trattativa non è priva di ostacoli e il tempo stringe per evitare pericolosi inserimenti delle big europee.

Stallo Maignan: l’incontro decisivo e il piano B

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, nelle prossime settimane è previsto un vertice fondamentale tra l’entourage del portiere e la società. Qualora dovesse arrivare l’ennesima fumata nera, i rossoneri non si farebbero trovare impreparati. Il Diavolo, infatti, ha già individuato il possibile erede: si tratta di Hugo Souza, il giovane portiere brasiliano in forza al Corinthians, noto per la sua imponente stazza fisica e la grande agilità tra i pali.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente esperto nel mercato internazionale e abile nel gestire situazioni contrattuali complesse, ha già iniziato a muovere le prime pedine. La fonte torinese rivela che i sette volte campioni d’Europa avrebbero già presentato una prima offerta esplorativa al Corinthians. Nonostante il club brasiliano e il calciatore abbiano inizialmente declinato la proposta, il “Timao” non ha chiuso definitivamente le porte a un trasferimento estivo.

Le richieste di Massimiliano Allegri e la strategia di Tare

La gestione della porta è un tema caldissimo anche per Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ripristinare solidità difensiva e pragmatismo tatticoAllegri considera Maignan un elemento imprescindibile per far ripartire l’azione dal basso, ma ha dato il suo benestare a Tare per monitorare profili internazionali pronti al salto di qualità.

Hugo Souza ha manifestato il desiderio di misurarsi con il calcio europeo e l’opportunità di vestire la maglia del Milan lo affascina profondamente. La strategia del Diavolo è chiara: priorità totale al rinnovo del “Magic Mike”, ma pressione costante sul mercato sudamericano per non farsi trovare scoperti.

tifosi rossoneri attendono con ansia l’esito del prossimo incontro, sperando che il matrimonio tra il francese e il club più titolato al mondo possa continuare, garantendo a Massimiliano Allegri quella sicurezza difensiva necessaria per puntare ai massimi traguardi nella stagione 2026.

