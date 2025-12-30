Rinnovo Maignan e pista Hugo Souza: il piano di Tare e Allegri per la porta del Milan. Segui le ultimissime

Il futuro della porta del Milan attraversa un momento decisivo. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha un obiettivo prioritario: blindare Mike Maignan, l’estremo difensore francese considerato tra i migliori al mondo per riflessi e leadership carismatica, con un prolungamento contrattuale fino al 2030. Tuttavia, la trattativa non è priva di ostacoli e il tempo stringe per evitare pericolosi inserimenti delle big europee.

Stallo Maignan: l’incontro decisivo e il piano B

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, nelle prossime settimane è previsto un vertice fondamentale tra l’entourage del portiere e la società. Qualora dovesse arrivare l’ennesima fumata nera, i rossoneri non si farebbero trovare impreparati. Il Diavolo, infatti, ha già individuato il possibile erede: si tratta di Hugo Souza, il giovane portiere brasiliano in forza al Corinthians, noto per la sua imponente stazza fisica e la grande agilità tra i pali.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente esperto nel mercato internazionale e abile nel gestire situazioni contrattuali complesse, ha già iniziato a muovere le prime pedine. La fonte torinese rivela che i sette volte campioni d’Europa avrebbero già presentato una prima offerta esplorativa al Corinthians. Nonostante il club brasiliano e il calciatore abbiano inizialmente declinato la proposta, il “Timao” non ha chiuso definitivamente le porte a un trasferimento estivo.

Le richieste di Massimiliano Allegri e la strategia di Tare

La gestione della porta è un tema caldissimo anche per Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ripristinare solidità difensiva e pragmatismo tattico. Allegri considera Maignan un elemento imprescindibile per far ripartire l’azione dal basso, ma ha dato il suo benestare a Tare per monitorare profili internazionali pronti al salto di qualità.

Hugo Souza ha manifestato il desiderio di misurarsi con il calcio europeo e l’opportunità di vestire la maglia del Milan lo affascina profondamente. La strategia del Diavolo è chiara: priorità totale al rinnovo del “Magic Mike”, ma pressione costante sul mercato sudamericano per non farsi trovare scoperti.

I tifosi rossoneri attendono con ansia l’esito del prossimo incontro, sperando che il matrimonio tra il francese e il club più titolato al mondo possa continuare, garantendo a Massimiliano Allegri quella sicurezza difensiva necessaria per puntare ai massimi traguardi nella stagione 2026.