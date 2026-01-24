Rinnovo Maignan, contratto fino al 2030: firma del francese ad un passo! Dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan regala una notizia che vale quanto l’acquisto di un top player internazionale. Il vero protagonista di questa sessione non è un volto nuovo, ma una certezza assoluta: Mike Maignan, l’insuperabile portiere francese dotato di riflessi felini e di una straordinaria abilità nel gioco con i piedi. Dopo mesi di indiscrezioni e timori legati a un possibile addio a parametro zero — uno scenario che la dirigenza di via Aldo Rossi voleva evitare a ogni costo — il numero sedici ha scelto di giurare fedeltà eterna ai colori rossoneri.

L’intervento decisivo di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Dietro questo successo diplomatico e sportivo c’è la regia sapiente del nuovo assetto societario. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il merito di aver convinto il portiere transalpino va attribuito all’ottimo lavoro dietro le quinte svolto da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua capacità di dare equilibrio e solidità mentale ai suoi gruppi, e da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, dirigente dal profilo internazionale e abile negoziatore.

I due nuovi volti del Diavolo hanno presentato a Maignan un progetto tecnico vincente, mettendo il portiere al centro della ricostruzione della squadra. Grazie a questa sinergia tra panchina e dirigenza, l’estremo difensore ha deciso di sposare la causa rossonera con una convinzione mai vista prima, allontanando le sirene dei grandi club europei che lo avevano corteggiato durante la scorsa estate.

Contratto fino al 2030: Maignan rossonero a vita

I dettagli dell’operazione sono clamorosi e testimoniano la volontà del giocatore di chiudere la carriera con la maglia del Milan. Si parla infatti di un prolungamento contrattuale fino al 2030 o addirittura al 2031, un legame a lunghissimo termine che trasforma Maignan in una vera e propria bandiera.

Il Corriere dello Sport è stato categorico in merito, titolando in modo inequivocabile: “Maignan, la firma a giorni”. L’ufficialità è dunque imminente e sancisce la vittoria della linea Tare-Allegri. Mettere in sicurezza il proprio “saracinesca” permette ai rossoneri di guardare al futuro con estrema fiducia, consolidando le fondamenta di un Milan che vuole tornare a spaventare l’Europa.