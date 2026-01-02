Calciomercato
Rinnovo Maignan, prossime due settimane decisive! Stipendio monstre sul piatto e il ruolo di Allegri. La situazione
Rinnovo Maignan, i rossoneri mettono sul piatto 7 milioni di euro bonus inclusi per convincere il portiere: prossime due settimane decisive
Mentre il Milan si tuffa in un gennaio di fuoco con 6 partite in meno di 25 giorni, la dirigenza non perde di vista il futuro dei suoi pilastri. La questione più urgente riguarda Mike Maignan: il club rossonero ha rotto gli indugi presentando una proposta di rinnovo che definisce chiaramente lo status del portiere francese all’interno del progetto di Massimiliano Allegri.
Rinnovo Maignan, i dettagli dell’offerta: stipendio da leader
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo sul piatto cifre che lo porterebbero in cima alla piramide salariale del club:
- Le cifre: La proposta prevede una base fissa di 5,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Un pacchetto totale da 7 milioni che permetterebbe a Mike di eguagliare Rafael Leão come calciatore più pagato della rosa.
- L’incontro: I dirigenti attendono l’agente di Maignan nella prima metà di gennaio. L’obiettivo è capire se ci sia la volontà di chiudere l’accordo prima che le sirene del mercato estivo (con il Bayern Monaco sempre vigile) diventino troppo forti.
Allegri e lo spogliatoio: Mike futuro Capitano
Non è solo una questione di soldi, ma di centralità nel progetto tecnico e umano:
- L’investitura di Max: Allegri stravede per il portiere francese, considerandolo non solo un interprete fenomenale del ruolo, ma un vero leader carismatico. Il tecnico avrebbe espresso il desiderio di vederlo con la fascia di capitano in pianta stabile per le prossime stagioni.
- Serenità prima di tutto: Nonostante il pressing dei compagni e dell’allenatore, la società vuole evitare di minare la tranquillità di Maignan in un mese così denso di impegni agonistici. La palla passa ora al giocatore, chiamato a decidere se legarsi a vita ai colori rossoneri.