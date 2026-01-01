Rinnovo Maignan, il Milan trema: la situazione e l’ombra delle big. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il futuro della porta dei rossoneri resta avvolto da una fitta nebbia che preoccupa i tifosi e la dirigenza. Se da un lato la società di Via Aldo Rossi sta muovendo passi concreti per blindare i suoi gioielli, dall’altro le ultime indiscrezioni lanciate da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato e giornalista sempre molto vicino alle dinamiche internazionali, pongono l’accento sul vero ostacolo della trattativa: la volontà ferrea di Mike Maignan.

Il portiere francese, estremo difensore dotato di riflessi felini e di una leadership carismatica fuori dal comune, non ha ancora sciolto le riserve. Nonostante la proposta economica sia ormai sul tavolo del suo entourage, il “sì” di “Magic Mike” al Diavolo non è affatto scontato.

La strategia di Igli Tare e l’offerta al top player

Il nuovo Direttore Sportivo del club, Igli Tare — dirigente albanese noto per la sua capacità di gestire trattative complesse e per il suo pugno di ferro — ha tracciato la rotta. Il Milan ha messo sul piatto cifre da vero top player mondiale per blindare la propria saracinesca fino al 2028 o al 2029. Tuttavia, come sottolineato da Moretto, ad oggi non ci sono segnali di un’imminente fumata bianca.

Il nodo della questione non sembra essere più soltanto economico. Sebbene il club meneghino sia pronto a sfiorare i 7 milioni di euro annui tra base fissa e bonus, il problema risiede nelle ambizioni personali del calciatore. Maignan sta valutando con estrema attenzione il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano plurititolato chiamato a riportare lo scudetto sulla sponda rossonera del Naviglio. Il portiere chiede garanzie assolute sulla competitività della rosa per il 2026.

Le ombre di Bayern Monaco e Manchester City

Il silenzio del numero uno francese continua ad alimentare le speranze di giganti europei come il Bayern Monaco e il Manchester City, club pronti a inserirsi con offerte faraoniche qualora il rinnovo non venisse siglato entro la fine dell’attuale stagione. Igli Tare sa bene che non può permettersi di perdere il suo leader a parametro zero.

La permanenza di Maignan è considerata vitale anche in ottica mercato in entrata. Il Milan del 2026, che sogna l’innesto di Dušan Vlahovic — il potente centravanti serbo della Juventus dotato di un sinistro micidiale — ha bisogno di un pilastro come il francese per attrarre altri campioni. Senza un accordo, il Diavolo potrebbe essere costretto a una cessione dolorosa in estate per evitare un addio gratuito che avrebbe del clamoroso.