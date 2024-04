Rinnovo Maignan, svolta sul futuro del portiere! Ha comunicato alla società che...ULTIMISSIME

Rinnovo Maignan, svolta sul futuro del portiere rossonero: il francese ha comunicato l’intenzione di restare al Milan

Come riferito da Tuttosport, c’è una svolta importante nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno del 2026.

Il portiere francese ex Lille avrebbe definitivamente sciolto le riserve e comunicato alla società di voler rimanere in rossonero. L’intesa tra le parti può essere trovata sulla base di un prolungamento fino al 2028 a circa 6.5 milioni di euro, bonus inclusi.