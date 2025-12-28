Rinnovo Maignan, Allegri guarda oltre: tranquillizzati i tifosi del Milan. Lo ha detto nel prepartita

Rinnovo Maignan e non solo, Massimiliano Allegri a DAZN ha sottolineato che arriveranno dei rinnovi importanti

Tema caldo di questi giorni il rinnovo di Mike Maignan che dalla giornata di ieri sembrerebbe essere diventato possibile. Vari fattori che avrebbero inciso, dal feeling con Allegri, al calore dei tifosi passando ovviamente per il lavoro della società.

Il tecnico toscano nel prepartita di Milan-Verona, ai microfoni di DAZN, parlando dell’importanza del portiere ha tirato in ballo la questione rinnovi. Infatti nella lista dei giocatori che potrebbe prolungare il proprio legame con il Diavolo ci sono anche Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

ALLEGRI TRANQUILLIZZA I TIFOSI – «Maignan è importante come sono importanti anche gli altri di esperienza. La società sta lavorando per il futuro e ci saranno rinnovi di contratto importanti».