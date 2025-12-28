Allegri a DAZN: «Nkunku si sta inserendo. La società sta lavorando, arriveranno rinnovi importanti»

Allegri nel prepartita di Milan Verona ha parlato a DAZN, dalle difficoltà con le piccole all’importanza di Maignan

Allegri nel prepartita di Milan-Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN, queste le parole dell’allenatore rossonero:

DIFFICOLTA’ CON LE PICCOLE – «Non è una partita facile, il Verona ha velocità e buona tecnica in avanti. Dobbiamo fare una partita ordinata. Bisogna assolutamente migliorare, perché ci sono partite in cui abbiamo più possesso ma meno punti fatti, bisogna migliorare sui gol presi, alzare il livello di attenzione».

NKUNKU – «Nkunku ha fatto il centravanti in carriera e ha fatto dei gol, si sta inserendo con noi, speriamo che oggi faccia bene e oggi faccia gol».

L’IMPORTANZA DI MAIGNAN – «Maignan è importante come sono importanti anche gli altri di esperienza. La società sta lavorando per il futuro e ci saranno rinnovi di contratto importanti».