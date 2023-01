Rinnovo Leao, trattativa ai dettagli: le ultime

Il Milan è praticamente ai dettagli con Rafael Leao per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024: le ultime

Come riferito da Sport Mediaset, il Milan e Rafael Leao sono praticamente ai dettagli per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2024.

Da risolvere c’è solo il nodo della clausola rescissoria (il Milan vorrebbe mantenerla a 150 milioni, Rafa la vorrebbe più bassa) ma non sembra un problema insormontabile. Dopo la Supercoppa si entrerà nel vivo con il classe ’99 ormai convinto di proseguire in rossonero.