In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Leao in tal senso mossa del portoghese riguardo la multa da pagare allo Sporting

In casa Milan tiene banco in chiave mercato il tema del rinnovo di Leao in tal senso mossa del portoghese riguardo la multa da pagare allo Sporting.

Secondo l’edizione cartacea di Record l’attaccante rossonero ed il suo entourage hanno depositato un altro ricorso presso la Cassazione Portoghese per annullare la decisione del TAD, il Tribunale dello sport portoghese, che aveva condannato il giocatore a risarcire lo Sporting Lisbona per 16,5 milioni di euro più interessi.