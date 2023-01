In casa Milan continua a tenere banco il tema del rinnovo di Leao. Intervenuto a Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa

«Il Milan non è mai stato così speranzoso di arrivare alla firma. Vede da parte del giocatore dei segnali incoraggianti, ha fatto un’offerta molto alta, arrivando a più di 7 milioni compresi i bonus, sono 6,5 più di 1,2 di bonus che se verranno raggiunti tutti si arriverà a 7,7 che per il calcio italiano è una cifra non indifferente. Il papà del giocatore è già a Milano, si faermerà a vedere la partita contro la Roma, dovrebbe essere raggiunto dall’avvocato Dimvula e presumo che dalla settimana prossima ogni giorno possa essere buono per il faccia a faccia decisivo»