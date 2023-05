Rinnovo Leao: la data della possibile fumata bianca

Rafael Leao tiene sulle spine i tifosi del Milan non solo per le sue condizioni dopo l’infortunio ma anche sul tema mercato

Come riportato da TMW sembra davvero ad un passo dal rinnovo di contratto. Ultimi dettagli da sistemare con i suoi agenti, ma il lavoro di Maldini e Massara, partito due anni fa, sta per concludersi con la firma del portoghese. C’è stato un lavoro di squadra e una sinergia con l’ad Giorgio Furlani per uno sforzo a 360 gradi sull’attaccante, e ora siamo veramente all’ultimo rettilineo prima dell’arrivo. Sarà un rinnovo lungo, le cifre sono all’incirca 6,5 milioni comprensivi di bonus. Si sta risolvendo anche la questione multa con una transazione tra Sporting Lisbona e Lille. I prossimi giorni saranno davvero caldi sotto l’aspetto del prolungamento di Rafa.