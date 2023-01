Rinnovo Leao: c’è una concorrente in meno per il portoghese?

In casa Milan continua a tenere banco il tema del rinnovo Leao. Potrebbe però esserci una concorrente in meno per il portoghese

In casa Milan continua a tenere banco il tema del rinnovo Leao. Potrebbe però esserci una concorrente in meno per il portoghese:

Il Chelsea ha ufficializzato infatti il trasferimento di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea per 100 milioni di euro, bonus compresi. Una notizia che indirettamente permette di tirare un sospiro di sollievo anche ai rossoneri. Ora si potrà discutere più serenamente e senza le pesanti sirene della Premier League e dei suoi soldi.