Rinnovo Leao, Marchetti: «Qualcosina che non funziona c’è»

Intervenuto a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così della questione del rinnovo di Rafael Leao con il Milan:

«Qualcosina che non funziona c’è, oggi si legge di un mancato accordo sulla clausola e su qualche frizione tra i suoi rappresentanti e il Milan. Sarà un discorso che pesa per il Milan e la cosa che farà la differenza sarà, inevitabilmente, la cifra economica. Il giocatore dovrà essere convinto di quello che vuole fare, l’inserimento della clausola per esempio può essere anche uno stimolo per il giocatore e se inserisci una clausola da 150 milioni è indicativa. Poi se arriva un’offerta da 120 milioni nessuno dice che il Milan non possa accettarla»