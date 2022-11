Il rinnovo di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan. Il punto sulla situazione e il pericolo Mondiale

Rafael Leao e il Milan continuano a danzare intorno all’argomento rinnovo. Tra un tira e molla e l’altro, le due parti hanno confermato la volontà di proseguire insieme. Come riporta la Gazzetta dello Sport ci sono stati diversi contatti nelle ultime settimane, in particolare l’incontro in sede tra la dirigenza e l’avvocato che ha ottenuto la procura del giocatore da parte del padre del ragazzo, Ted Dimvula.

L’offerta del club si è alzata parecchio. La proposta attuale è di 6,5 milioni di euro a stagione, con una richiesta che è ancora leggermente più alta. Altre due questioni da decifrare sono la clausola di 150 milioni di euro presente sull’attuale contratto e il risarcimento che il giocatore deve allo Sporting Lisbona di 19 milioni di euro.

Il Mondiale è alle porte e sembra difficile, come invece auspicato da Paolo Maldini, che la questione si risolva prima della competizione iridata. Il Qatar sarà una bella vetrina per il portoghese, che sarà titolare al fianco di Ronaldo nel tridente di Fernando Santos. Se le prestazioni del classe ’99 saranno sul livello degli ultimi mesi, ecco che il suo valore potrebbe schizzare ancora di più verso l’alto. Una circostanza che complicherebbe le cose sia per le probabili nuove richieste sia per la pressione dei top club europei, Chelsea su tutti.