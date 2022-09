Rinnovo Leao, Maldini: «Se vuole migliorare resti con noi». Il dirigente sul tormentone dei prossimi mesi

Paolo Maldini ha affrontato così il tema del rinnovo di Rafael Leao nel pre partita di Milan-Dinamo Zagabria.

Le sue parole a Mediaset: «L’abbiamo affrontato molti mesi fa. Per diventare ancora più forte deve rimanere con noi, deve imparare ancora tante cose. Se poi lui arriverà a un livello superiore a quello del Milan è normale per lui spiccare il volo. Noi abbiamo la volontà di crescere e fare grandi cose con lui. L’offerta del Chelsea? Ufficialmente non è arrivata, ma a livello informale sì ed ì stata rifiutata».