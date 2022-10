Torna in primo piano in casa Milan il rinnovo di Rafael Leao. C’è la nuova offerta del club rossonero per il portoghese

Il Milan continua a lavorare al rinnovo di Rafael Leao. Le parole di Paolo Maldini nel pre partita del match con il Chelsea fanno ritornare in primo piano la questione. Il direttore tecnico rossonero ha affermato di voler chiudere prima del Mondiale in Qatar, vetrina in cui il portoghese potrà mettersi in mostra e far aumentare il suo valore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, martedì sarebbe previsto un summit tra i vertici del club e l’agente del portoghese. La una nuova offerta coinvolgerebbe anche la questione Sporting Lisbona. Il Milan infatti darebbe un appoggio economico a Leao pagando il noto risarcimento al suo ex club di circa 9/10 milioni di euro. In più, l’offerta di ingaggio aumenterebbe di 500mila euro, passando a 5 milioni a stagione. Vedremo se sarà abbastanza per convincere l’asso portoghese a firmare il prolungamento che i tifosi tanto attendono.