Rinnovo Leao, Di Stefano: «Strada che sembra in salita»

In casa Milan in ottica calciomercato continua a tenere banco il rinnovo di Leao. Peppe Di Stefano, inviato Sky, ha detto sua sulla trattativa:

«Il Milan non vuole arrivare alla prossima stagione con Leao in scadenza. L’intenzione è di andare avanti insieme, ma va trovata la quadra . Il Milan ha offerto il massimo, ora tocca al giocatore. La sensazione è che la strada non sia più in salita come mesi f ma la trattativa va avanti e le sensazioni sembrano buone»