Rinnovo Kjaer: ecco quando inizieranno i colloqui! Le ultime sul tema mercato e sul danese, che vuole finire la carriera in rossonero

Non c’è solo il rinnovo di Giroud sul tavolo della società del Milan. C’è anche il rinnovo di Simon Kjaer di cui discutere. Il danese non è centrale nella formazione rossonera come il francese, ma la sua idea è quella di finire la carriera in rossonero.

Il tema è quando debba essere prolungato il contratto. I colloqui veri e propri inizieranno a gennaio, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ovvero a inizio anno.