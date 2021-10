Rinnovo Kessie, Montolivo: «Qualcuno prima o poi deve dare un segnale»

Sul capitolo rinnovo di Franck Kessie si è espresso Riccardo Montolivo nello studio di Dazn nel prepartita di Atalanta Milan

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione rinnovo di Franck Kessie negli studi di Dazn. Le sue parole.

«Prima o poi qualcuno deve dare un segnale, bisogna arrivare presto ad una fine, in un senso o nell’altro, perchè questa situazione può a lunga andare nuocere alla squadra per il resto della stagione. Come finirà? Al momento difficile dirlo, certo è che Maldini e Massara manterranno la coerenza che hanno avuto con Donnarumma e Calhanoglu.»