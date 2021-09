Rinnovo Kessie Milan: parti ancora distanti. Trattativa arenata

La questione rinnovo tra il Milan e Franck Kessie non sembra destinata a chiudersi in fretta. Le parti restano ancora distanti

Il Milan e Franck Kessie restano distanti in ottica rinnovo. L’agente del calciatore ha fatto la sua ultima richiesta di almeno 8 milioni di euro a stagione, ma il club non vuole superare i 6,5 milioni.

Le parti restano distanti in quanto, come scrive La Gazzetta dello Sport, il procuratore e la società rossonera non si incontrano da un po’ di tempo. Bisognerà ancora attendere per scoprire il destino dell’ivoriano.