Rinnovo Ibrahimovic, lo svedese spinge per il prolungamento: le ultime

Zlatan Ibrahimovic, salito a sette reti in nove partite giocate, spinge per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno

Zlatan Ibrahimovic continua a segnare goal decisivi. Il centravanti svedese anche ieri sera contro l’Udinese ha evitato la sconfitta dei rossoneri con una mezza rovesciata in pieno recupero. Siamo a sette goal in nove partite giocate, una media incredibile.

Come riferisce Tuttosport, il classe ’81 vuole il rinnovo del contratto fino al 2023 e sta spingendo con la società, anch’essa decisa a rinnovare l’accordo, per giungere ad una soluzione in tempi brevi. La sosta natalizia potrebbe essere decisiva.