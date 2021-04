Rinnovo Ibrahimovic: fumata bianca vicina, ecco le cifre

Rinnovo Ibrahimovic: il gigante svedese avrebbe detto si. I rossoneri avrebbero offerto 7 milioni di euro all’anno, raggiungibili con…

Se il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico, si può dire tutto l’opposto quello di Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese ha accettato i 7 milioni di euro offerti dal club di Via Aldo Rossi e per questo motivo a 40 anni sarà ancora presente sui campi di calcio di Serie A.

Tenere Zlatan un altro anno peserà dunque 10,5 milioni di euro lordi, anziché 14. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.