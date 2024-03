Rinnovo Giroud Milan: deciso il futuro dell’attaccante! L’INDISCREZIONE dalla Francia

Tra i temi che tengono banco per il calciomercato Milan c’è quello legato al rinnovo di Giroud. Dalla Francia sono sicuri l’attaccante ha scelto il suo futuro

Scoop dalla Francia. In questi ultimi mesi in casa Milan tiene banco il tema legato al rinnovo di Giroud con il calciomercato rossonero. In tal senso l’Equipe lancia una clamorosa indiscrezione sul futuro dell’attaccante:

dovrebbe raggiungere il connazionale Hugo Lloris a Los Angeles FC. A priori non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi prima di partire.