Rinnovo Giroud, Brambati: «Serve ringiovanire il Milan»

Massimo Brambati parla così del rinnovo di contratto di Olivier Giroud con il Milan. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Ma chi fa scouting che fa, fa sciopero? Dovrebbe anche cercare di ringiovanire il Milan. Non sono contro gli over se portano qualità, ma mi pare che il campionato italiano sia diventato il rifugio di tanti che hanno passato i trenta e più. Di Maria è stato lasciato a zero per esempio dal PSG. Se ha qualità e arriva a una spesa contenuta va bene, ma per esempio il Napoli ha fatto grandi colpi giovani e a poco. L’Atalanta è una squadra che gioca spesso sul fattore giovani di qualità.»