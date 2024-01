Rinnovo Giroud, il francese non scioglie i dubbi: «Ecco quando deciderò»

Rinnovo Giroud, il centravanti francese non scioglie i dubbi sul proprio futuro: ecco quando prenderà la decisione definitiva

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud ha parlato così del proprio futuro:

FUTURO – «Non so ancora che cosa succederà in futuro. Però so che qui mi sento bene e che al Milan ho fatto grandi cose. La nostra è una storia d’amore. Con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l’argomento rinnovo, più avanti vedremo e decideremo. La cosa più importante è rimanere concentrato sugli obiettivi della squadra. Ci sono anche altri paesi, a fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione. Da calciatore e da padre di famiglia».

