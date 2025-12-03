Rinnovo Gabbia, novità inaspettato sul centrale del Milan! Pronto un nuovo adeguamento? Lo scenario

Rinnovo Gabbia, dopo il prolungamento fino al 2029 e l’adeguamento, il difensore vuole legarsi ancora di più ai colori rossoneri

Il difensore rossonero Matteo Gabbia potrebbe presto rafforzare ulteriormente il suo legame con il Milan. Nonostante la sua storia contrattuale sia già stata recentemente aggiornata, il club e il giocatore sono pronti a discutere una nuova estensione.

Dodici mesi fa, Gabbia aveva già firmato un importante rinnovo che lo ha legato al Milan fino al 2029, con annesso adeguamento economico che ha portato il suo stipendio da uno a due milioni di euro a stagione. Tuttavia, come riportato dal giornalista Sereni sulle pagine di Repubblica, presto le parti potrebbero sedersi nuovamente al tavolo per un’ulteriore estensione del contratto.

Rinnovo Gabbia, presto un nuovo adeguamento?

La notizia di un possibile prolungamento sottolinea la fiducia che il Milan nutre nel difensore e la sua importanza all’interno del progetto tecnico, soprattutto in un momento in cui la gestione delle risorse difensive è fondamentale. Gabbia, da parte sua, ha sempre mostrato un forte attaccamento ai colori rossoneri, essendo cresciuto nel vivaio del club.

L’idea di estendere ulteriormente l’accordo, anche se quello attuale scade tra molti anni, va nella direzione di consolidare il nucleo storico di giocatori che rappresentano l’identità del Milan. Con il rinnovo e il conseguente adeguamento, Gabbia si legherebbe ancora di più alla maglia rossonera, diventando un pilastro anche per il futuro. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire i termini di questo nuovo patto tra il difensore e il Diavolo.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.