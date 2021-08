Kessié Milan, Maldini chiaro: il rinnovo solo alle condizioni del Diavolo

Kessié Milan, Maldini ha chiarito le linee guida della società: si al rinnovo ma dentro certi precisi paletti economici

La situazione legata al rinnovo di Frank Kessié non si è ancora sbloccata. La volontà reciproca di rinnovare c’è ma i numeri non tornano. Per questo nel pre-partita di Sampdoria-Milan Maldini è stato chiaro: rinnovo possibile solo alle condizione dei rossoneri.

ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’ – «Dobbiamo agire seguendo la sostenibilità, senza andare oltre certe linee dettate dalla proprietà. Nel passato lo abbiamo fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi di giocatori che non abbiamo potuto fare, sia le acquisizioni andranno fatte seguendo questo spirito». Tocca a Frank battere un colpo.