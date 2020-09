Rinnovo Donnarumma: «Raiola chiede 10 milioni l’anno al Milan»

Rinnovo Donnarumma: Mino Raiola avrebbe chiesto 10 milioni di euro l’anno per l’estremo difensore rossonero. Il commento degli esperti

Rinnovo Donnarumma, il Corriere della Sera parla di una richiesta fuori portata da parte di Raiola per il prolungamento con il Milan del giovane portiere: 10 milioni di euro l’anno.

Pochi minuti fa su Twitter il commento di Giovanni Capuano: «Secondo il CorSera, Mino Raiola ha formulato una richiesta di stipendio da 10 milioni euro netti per il rinnovo di Donnarumma». Tra 147 giorni il contratto di Donnarumma con il Milan scadrà, se non si dovesse trovare l’accordo per il prolungamento sarà libero di andare via a zero.