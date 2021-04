Rinnovo Calhanoglu: occhio Milan, sul turco c’è un top club italiano

Rinnovo Calhanoglu: il Milan ha fretta, vorrebbe chiudere in tempi brevi. In caso contrario un top club italiano sarebbe pronto a…

Il Milan vorrebbe trovare il più presto possibile l’accordo per il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. L’agente del turco starebbe continuando questo fatidico braccio di ferro con il club di Via Aldo Rossi.

Stando a quanto riporta Il Giorno in edicola questa mattina la società rossonera non si spingerebbe oltre i 4 milioni di euro più bonus. In caso di fumata nera, il 30 giugno la Juventus potrebbe approfittarne.