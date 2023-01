Rinnovo Bennacer-Milan, c’è l’ok del giocatore: ecco i dettagli

E’ arrivato l’ok di Ismael Bennacer per il rinnovo, adesso mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare tra domani e lunedì: i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore è arrivato l’ok del giocatore per il rinnovo con il Milan, adesso mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare tra domani (domenica 8 gennaio) e lunedì, per arrivare poi alla firma e all’annuncio ufficiale.

Lo stipendio dell’algerino sfiorerà i 4 milioni di euro stagionali (bonus compresi), con una clausola rescissoria, che era già presente nel contratto attuale, fissata a 50 milioni di euro