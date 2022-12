Rinnovo Bennacer: incontro tra le parti a Casa Milan – VIDEO

In questi momenti è in corso l’incontro tra la dirigenza del Milan e Enzo Raiola per discutere il rinnovo di Bennacer

Agent Enzo Raiola is at Casa Milan to discuss the possible contract extension of Ismael Bennacer. 🇩🇿 📽: @LucaBendoni #SempreMilan ⚫🔴pic.twitter.com/jCWp4tQ0Rs — Milan Xtra ⚫🔴 (@MilanXtra) December 21, 2022

Ecco l’arrivo nella sede rossonera