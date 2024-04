Rinnovo Adli Milan: in programma un summit con l’agente, permanenza possibile! Lo SCENARIO

Non solo cessioni e acquisti per il calciomercato Milan, anche i rinnovi. Tra questi quello possibile di Adli

Il calciomercato Milan mette in programma possibili cessioni e acquisti ma anche i rinnovi da definire, tra questi anche quello di Adli. L’amore per il club e per i suoi tifosi, la crescita esponenziale in campo: il centrocampista francese è sempre più al centro del progetto Milan.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com è già in programma un summit con il suo agente Sissoko per provare a imbastire una trattativa per il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2026. L’idea è quella di premiare Yacine con un adeguamento importante rispetto all’attuale ingaggio da 800mila euro.