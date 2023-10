Rinnovi Milan, sono tre i gioielli da blindare: il punto caso per caso sui tre calciatori rossoneri. Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui tre gioielli in casa Milan per i quali il club rossonero sta lavorando attivamente in questi mesi per raggiungere un’intesa sui rispettivi rinnovi.

Maignan deve prolungare il contratto in scadenza nel 2026 almeno per altri due anni a una cifra non inferiore ai 7 milioni di euro a stagione, per Krunic invece c’è distanza sullo stipendio tra la richiesta del giocatore (3/3,5 milioni annui) e l’offerta rossonera (poco sopra i 2 milioni più bonus). Per Theo Hernandez invece non ci sono trattative in corso: se ne riparlerà più avanti.