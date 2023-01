Rinnovi Milan: si lavora anche a quello di Chaka Traorè

In casa Milan continua a tenere banco il tema rinnovi. Non solo quelli di Giroud, Leao e Bennacer, anche quello di Chaka Traorè

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com da Daniele Longo, Maldini e Massara da diverse settimane sono al lavoro con gli agenti del classe 2004 per trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno. C’è grande serenità tra le parti e la comune volontà di proseguire insieme ma il tempo stringe e bisogna accelerare per un rinnovo di notevole importanza.