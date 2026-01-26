News
Rigori contro, il Milan primo in Serie A: il confronto con le altre big fa riflettere. La classifica
Rigori contro in Serie A, il Milan guida la classifica: il confronto con Inter e Roma è disarmante per i rossoneri
Il campionato di Serie A 2025/2026 continua a far discutere, non solo per i risultati sul campo ma anche per le statistiche arbitrali che iniziano a delineare un quadro interessante, specialmente per quanto riguarda i tiri dagli undici metri. Dopo l’ultimo turno di campionato, che ha visto il Milan impegnato nella delicata trasferta contro la Roma, si è riacceso il dibattito sulla distribuzione dei penalty.
Milan: primato solitario per i rigori contro
Il rigore assegnato durante il match Roma-Milan rappresenta un dato statistico significativo: si tratta infatti del settimo rigore contro subito dai rossoneri in questa stagione. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua attenzione alla fase difensiva e per la gestione pragmatica delle gare, si ritrova così in cima alla graduatoria dei fischi a sfavore.
Questo dato pone il Diavolo in una posizione di netto distacco rispetto alle dirette concorrenti per i vertici della classifica, sollevando interrogativi sulla gestione degli interventi in area di rigore o, secondo alcuni osservatori, su una particolare severità arbitrale nei confronti della retroguardia milanista.
Il confronto con le altre big: Napoli, Inter e Juventus
Analizzando la situazione delle altre grandi del calcio italiano, emerge un divario netto. Il Napoli occupa la seconda posizione in questa particolare classifica con 6 rigori fischiati contro. Molto più distanti si trovano invece le altre pretendenti al titolo: l’Inter soltanto 2 e la Juventus addirittura 1.
Il dato più sorprendente riguarda però la Roma. Nonostante il ritmo elevato e la fisicità degli scontri, i giallorossi figurano attualmente con zero rigori contro, un’anomalia statistica che risalta se confrontata con il primato negativo dei rossoneri.
La classifica completa dei rigori contro
Ecco il dettaglio della situazione attuale per tutte le squadre coinvolte:
|Posizione
|Squadra
|Rigori Contro
|1
|Milan
|7
|2
|Napoli
|6
|3
|Udinese
|6
|4
|Fiorentina
|5
|5
|Lecce
|5
|14
|Inter
|2
|19
|Juventus
|1
Nota: La classifica completa include anche club come Pisa, Sassuolo e Torino con 4 rigori contro, mentre in coda, insieme alla Juventus, troviamo Atalanta, Cagliari e Genoa con un solo penalty subito.
Con ancora molte giornate da disputare, resta da vedere se questo trend statistico verrà confermato o se assisteremo a un riequilibrio nel corso della stagione.