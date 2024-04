Rigore Zeroli: il capitano del Milan Primavera ancora decisivo dal dischetto! La finale di Youth League è anche merito suo -VIDEO

Ancora una volta i rigori, ancora una volta Zeroli. Dopo il pareggio nei tempi regolamentari, il Milan Primavera per la terza volta consecutiva vince un match di Youth League 2023-24 dal dischetto e vola in finale della competizione.

MILAN IS IN THE FINAL!!!!!

ZEROLI SCORES THE PENALTYpic.twitter.com/VJXnGbDBoJ