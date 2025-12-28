Rigore Nkunku, Marelli fa chiarezza sull’episodio: decisione giusta di Fabbri? Le parole

Rigore Nkunku – Luca Marelli ai microfoni di DAZN ha fatto chiarezza sull’episodio accaduto ad inizio secondo tempo

Inizia la ripresa e dopo pochi istanti, precisamente al 47′, la palla arriva in mezzo e Nkunku nel tentativo di controllarla viene visibilmente trattenuto da Nelson. Per Fabbri non ci sono dubbi: calcio di rigore!

Sull’episodio che ha portato al gol del momentaneo 2-0, realizzato proprio da Nkunku dal dischetto, ha fatti chiarezza Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN.

DECISIONE GIUSTA – «Concordo con la decisione di Fabbri, ha visto bene la trattenuta a due mani sul braccio di Nkunku».