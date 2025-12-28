Gol Nkunku, prima gioia in Serie A in Milan Verona: spunta il retroscena, prima del rigore

Gol Nkunku, dal dischetto trova la rete del 2-0 ed è la prima gioia in Serie A, spunta il retroscena sul rigore

Il Milan inizia nel migliore dei modi il secondo tempo del match contro l’Hellas Verona, arrivano buone notizie anche sul fronte Nkunku. Ad inizio ripresa, l’attaccante francese, viene trattenuto vistosamente e conquista un calcio di rigore.

Rigore che lui stesso ha trasformato con estrema freddezza spiazzando Montipò. L’esultanza è quella classica con il palloncino, ma prima, subito dopo la rete, ha preso il pallone e lo ha sparato in cielo come segno di liberazione.

C’è però un retroscena, prima del tiro dal dischetto, è stato Luka Modric a consegnare il pallone al compagno e dargli una pacca di incoraggiamento.

Qualche istante dopo è arrivata anche la doppietta personale, il francese ha ribadito in rete un tiro di Modric che era stato deviato sul palo.