Rigore Atalanta, Marelli chiarisce: «Episodio codificato, vi spiego cosa ha valutato Orsato»

L’ex arbitro e commentatore TV Luca Marelli si è espresso così riguardo al calcio di rigore concesso all’Atalanta contro il Milan

Nel postpartita di Milan Atalanta, Luca Marelli ha preso parola su Dazn per commentare l’episodio del calcio di rigore concesso alla Dea per il contatto in area tra Giroud e Holm.

PAROLE – «Mi aspettavo l’on field review perché sono episodi codificati. Poi si può discutere sull’intensità del colpo. Holm va sul pallone, Giroud col piede sinistro prendere sul petto Holm. Non ci interessa che il calciatore dell’Atalanta ci marci su tenendosi il volto. Quello che ha valutato Orsato è se ci sia stato un colpo non consentito dal regolamento. Il calcio di rigore è codificato».