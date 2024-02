Riforma Serie A, Milan e queste big chiedono udienza a Gravina: ecco cosa può succedere per il futuro del campionato

Inter, Juve, Roma e Milan sono le quattro big che hanno chiesto udienza a Gravina per parlare di una possibile riforma della Serie A.

Come riportato dal Corriere della Sera non è stata per niente apprezzata la richiesta da parte delle big di passare a un campionato composto da 18 squadre e diminuire quindi le tante partite a causa del calendario internazionale.