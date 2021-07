Riforma Serie A: la proposta di Gravina per cambiare il campionato. Ultime notizie su quanto potrebbe accadere nel Consiglio Federale

Gabriele Gravina prosegue nel suo obiettivo di riformare la Serie A e oggi, nel Consiglio federale, proporrà la bozza del suo piano per passare a un campionato a 18 squadre dalla stagione 2024-2025. Una riduzione delle squadre, però, che non ha ancora convinto i club italiani che restano dubbiosi. Il piano, che inoltre prevede il passaggio da tre a due retrocessioni, deve essere accettato dalla Lega per essere approvato.

Passando a un campionato a 18 squadre, si perderebbero diversi introiti stimati nel 15-20% in meno rispetto a questo momento a causa della riduzione di sponsor, biglietteria e diritti tv.